Президент Петро Порошенко затвердив положення про порядок призначення стипендій для молодих письменників. Відповідний указ від 23 січня 2018 року 13/2018 надрукований у сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр». З 25 січня цей указ набрав чинності.
Цим указом Кабінету Міністрів України доручено забезпечити в установленому порядку внесення пропозицій щодо призначення з 2018 року стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.
Передбачається призначення 250 стипендій на рік, виплати здійснюватимуть щомісяця протягом року. Стипендії призначатимуть у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 2018 року, відповідно до держбюджету, прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме: від 1 січня – 1762 грн, від 1 липня – 1841 грн, від 1 грудня – 1921 грн. Стипендії зможуть призначати повторно, але не більше двох разів.
На здобуття стипендії висуватимуться громадяни України віком від 14 до 35 років — молоді письменники, митці у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, які мають творчі досягнення.