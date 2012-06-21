Дострокові парламентські вибори в Австрії завершилися прогнозованою перемогою консервативної Австрійської народної партії (АНП) на чолі з її лідером 31-річним міністром закордонних справ Себастіаном Курцом, який стане наймолодшим главою уряду у світі.
С. Курц народився в робітничому районі Відня в сім’ї вчительки та інженера. Після служби в армії вступив на юридичний факультет Віденського університету, але не закінчив, оскільки його було призначено на посаду держсекретаря з інтеграції.
Політична кар’єра Себастіана Курца у лавах АНП така стрімка й блискуча, що його вже охрестили вундеркіндом австрійської політики. Він висловив бажання вступити до лав місцевої ланки АНП у своєму районі ще в 16 років, але там йому відповіли: «Повертайся, коли вступиш в університет».
У партійній організації іншого району Відня йому пощастило більше. Завзятого підлітка залучили до партійної діяльності, і його політична кар’єра почала стрімко розвиватися. У 2008 році С. Курц очолив віденське молодіжне крило АНП, а ще за рік — АНП на федеральному рівні.
Коли в 2011-му Себастіан Курц обійняв новостворену посаду державного секретаря з питань інтеграції, австрійська газета Der Standard назвала це просто знущанням. Однак у 2013 році, попри скепсис ЗМІ, Курц здобував авторитет на світовій арені, очоливши 27-річним міністерство закордонних справ Австрії. За даними DW, протягом останнього року він лідирує у всіх політичних рейтингах Австрії, йому симпатизують представники всіх груп населення.
Експерти стверджують, що один із секретів популярності Курца — його молодість, яка завжди приваблює виборця і вселяє у нього віру в майбутнє. Як глава МЗС Курц завжди намагався триматися осторонь політичних чвар, чим здобув репутацію неупередженого і поміркованого політика. Себастіан Курц позиціонує себе як повну протилежність Ангелі Меркель зокрема в політиці щодо мігрантів, критикуючи позицію німецького уряду в питанні прийому біженців.
У передвиборчій кампанії Курц зробив ставку саме на проблемах міграції, безпеки та ісламізму — темах, які традиційно використовували в гаслах правопопулісти Австрії. Проте Себастіан Курц зумів зробити ці гасла простішими, м’якшими й зрозумілішими, чим і завоював симпатії виборців.
Грета БАУЕР
для «Урядового кур’єра»