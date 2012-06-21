Американські вчені не перестають дивувати новими рецептами схуднення. Цього разу вони наполегливо рекомендують випивати по дві склянки молока на день.
Згідно з їхніми спостереженнями, любительки молока займаються в тренажерному залі набагато ефективніше, втрачають більше жиру і краще підтягують м’язи, ніж ті, які вживають енергетичні напої.
«Вся справа в кальції, у великій кількості, що міститься в молоці. Він допомагає клітинам людського організму активно переробляти жири, а комбінація високоякісного білка і вітаміну D – сприяє йому в цьому», – пояснюють дієтологи.