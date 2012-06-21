Національний банк розглядає можливість оптимізації обігу монет дрібних номіналів, пропонуючи припинити карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, повідомляє УНІАН.
«Всі ці номінали розмінних монет будуть залишатися в обігу. Проте надалі готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів (додатковим випуском)», — повідомляється на сайті НБУ з посиланням на проект рішення, оприлюднений для громадського обговорення.
За оцінками регулятора, монети номіналами 1—5 копійок перестали відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги, а припинення карбування монети номіналом 25 копійок обумовлено тим, що при відсутності монет номіналами 1 — 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками.