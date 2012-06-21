Міністерство фінансів України передбачило у проекті щодо монетизації субсидій кілька нововведень.
Про це йдеться в коментарі заступника міністра фінансів Сергія Марченка.
За його словами, по-перше, скасовуються клірингові розрахунки щодо субсидій і встановлюються прямі взаєморозрахунки з суб'єктами господарювання, що полегшує систему розрахунків для учасників процесу монетизації.
По-друге, субсидії будуть перераховуватися безпосередньо за фактично спожиті ресурси, а не згідно з нарахованими субсидіями відповідно до соціальних стандартів, що забезпечують для всіх учасників рівні умови при розрахунку за спожиті послуги в частині житлових субсидій.
Марченко зазначив, що при цьому субсидії будуть використовуватися виключно на розрахунки за надані житлово-комунальні послуги та оплату податкових зобов'язань до бюджету. Новий механізм передбачає надання постачальниками послуг і енергоносіїв відповідної інформації місцевим органам, що буде підставою для перерахування субвенції.
По-третє, Мінфін впроваджує автоматичне фінансування субсидій відповідно до помісячного розпису і виключає ручне втручання в розрахунки з суб'єктами господарювання.
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«Це має суттєво зменшити ризики помилок, а прозорість таких розрахунків тільки посилиться», – вважає заступник міністра.
Крім того, додав Марченко, буде чітко встановлено терміни здійснення розрахунків – до 24 числа кожного місяця, що гарантуватиме своєчасність оплати. І при цьому виконавці послуг зможуть вибирати найбільш конкурентного постачальника енергоносіїв і розраховуватися з ним «живими» коштами від субсидій.