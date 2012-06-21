У Києві планують впровадити інноваційну систему екодатчиків, за допомогою яких буде контролюватися якість і рівень довкілля. Про це повідомляє «Kyiv Smart City».
Метою такого цікавого проекту є забезпечення процесу якісного екологічного моніторингу повітря і води у місті відповідно до найкращого світового досвіду, створення комплексної системи для оперативного попередження населення та аварійного реагування відповідних служб на надзвичайні події.
— Будь-який житель Києва в режимі реального часу зможе бачити постійно оновлені дані показників біосфери, — розповідає керівник проектів альтернативної енергетики інновацій газових і екологічних ініціатив «Kyiv Smart City» Олександр Фінчук.
За словами спеціалістів, такі датчики планується встановити в кожному районі столиці.
Зараз вже проводиться моніторинг, які датчики доречно використовувати в Києві. Як повідомляє пан Олександр, вже в наступному році повинні бути отримані перші результати для розробки відповідної проектної документації по впровадженню екодатчиків у Києві.