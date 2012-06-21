При споживанні морської риби знижується смертність з усіх причин. Про це йдеться у дослідженні китайських фахівців, які проводили спостереження протягом 16 років. У експерименті задіяли майже 420 тисяч осіб.
У результаті, вчені прийшли до такого висновку. При споживанні риби і морепродуктів знижується смертність з усіх причин. Тобто відбувається істотне зниження холестерину в крові, оскільки це нежирний продукт. Більш того, «рибна дієта» може підвищити рівень ефективності антидепресантів.
У чоловіків, які вживали більше риби, смертність від хвороб серця і судин була на 10% меншою. А від захворювань печінки – на цілих 30%.
У жінок показник зменшення смертності від хвороби Альцгеймера ще більш вражаючий. Він склав 38%.
Однак, зазначають фахівці, це не поширюється на смажену рибу. У жінок, що віддають перевагу такому приготуванні продукту, ризик ранньої смертності, навпаки, зростав.