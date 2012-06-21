За підтримки запорізької обласної влади морські піхотинці, які нині дислокуються в Запорізькій області, відвідали острів Хортицю. Більшість наших вояків уперше побували в історико-архітектурному комплексі «Запорізька Січ» на землях славетних козаків. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці на Січі владика Фотій благословив захисників на подальшу боротьбу та провів молебень.
До воїнів звернувся заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко: «Виконавча влада завжди підтримуватиме військових. За ці роки війни Україна втратила багато патріотів, але ми завжди пам’ятатимемо тих, хто виборював мирне небо над головою ціною власного життя та здоров’я. Тож бажаю перемоги над агресором та якнайшвидшого повернення до мирного щасливого життя».
На Хортиці відбулася історична зустріч побратимів. Морських піхотинців привітав капітан 1-го рангу морської піхоти Іван Залужний, який героїчно звільняв місто Сейсін під час радянсько-японської війни. 99-річний ветеран, який втратив єдиного онука через окупацію Донбасу, підтримав молодих «чорних дияволів» та дав настанови, які колись вберегли його, коли захищав Вітчизну під час Другої світової війни.
Своїми враженнями поділився боєць, який до анексії Криму служив у військовій частині в Керчі, а після захоплення російськими військовими півострова залишився вірним присязі й повернувся на материкову частину України боронити рідну землю від агресора. Андрій зізнався, що в колисці запорозького козацтва він вперше, тож для нього і всіх захисників ця мандрівка має особливе значення — вивчення історії своїх прабатьків-захисників надихає бійців і наповнює силами протистояти російській агресії.
За сумлінне виконання службових обов’язків бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти, які гідно відстоюють рідну землю, були нагороджені почесними грамотами. Це майори Андрій Липко і Віталій Цап, старші лейтенанти Павло Крижановський та Костянтин Бабиця, лейтенанти Олександр Данилюк та Андрій Полієнко, молодші лейтенанти Артур Тюфанов, Віталій Сіденко та Євген Димченко, старший сержант Ігор Іванов, сержанти Роман Касьян та Віктор Кучма, старший матрос Анна Чорненька.