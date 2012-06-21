Військово-Морські сили ЗС України спільно з підрозділами Антитерористичного центру Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Головного управління Національної поліції в Одеській області, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій провели тактичне навчання. Відбулося воно під керівництвом командувача Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірала Ігоря Воронченка. Мета маневрів — опрацювання спільних дій, спрямованих на запобігання проведенню супротивником диверсій та захопленню важливих об’єктів інфраструктури в Одеській області.
«Це перший цього року подібний міжвідомчий захід підготовки ВМС ЗС України з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, — зазначив керівник виду ЗС України. — Росія продовжує загарбницьку політику в Чорноморському регіоні. Навчання було спрямовано на запобігання дестабілізаційним ворожим діям, захист інфраструктури та важливих державних об’єктів, що постійно перебувають під увагою супротивника».
Ігор Воронченко наголосив, що лише спільними зусиллями зможемо досягти успіху. Триденні тактичні навчання стали початком проведення подальших таких маневрів, але з відповідним нарощуванням сил і засобів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Основну увагу приділяли опрацюванню спільних дій під час виконання завдань із блокування і знищення сил та засобів супротивника на об’єктах морської інфраструктури портів Чорноморського регіону, вдосконаленню навичок в організації управління діями сил під час ізоляції кризового району та взаємодії всіх залучених сил і засобів українських ВМС з іншими силовими відомствами.
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«Урядового кур’єра»