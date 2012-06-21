Російські та китайські «офіційні та підтримувані державою» особи спрямовують на аудиторію ЄС та його сусідні країни дезінформацію та наративи про «теорію змови» щодо штучного походження COVID-19. Про це йдеться у звіті Оперативної робочої групи зі стратегічних комунікацій (StratCom), створеної в Європейській службі зовнішньополітичної діяльності для протидії дезінформації та захисту медіапростору.
У документі йдеться, що російські «офіційні джерела та контрольовані державою засоби масової інформації та соціальні медіа ведуть добре скоординовану кампанію, поширюючи брехливу інформацію про сферу охорони здоров’я». До цього напливу дезінформації особливо вразливими виявилися «дрібні медіа в ЄС та за його межами», технічні служби яких не спроможні вжити «адекватних заходів для протидії» фейкам.
Так, мета дезінформації, що надходить, зокрема, від Китаю, — поліпшення іміджу країни. «Китай продовжує проводити глобальну дезінформаційну кампанію для того, щоб зняти з себе вину за спалах пандемії та змінити у позитивний бік свій міжнародний імідж, діючи при цьому згідно з явною та прихованою тактикою», — йдеться у звіті.
У StratCom стверджують, що неправдива інформація про пандемію вже має вплив. «Велика кількість накопичених даних свідчить, що дезінформація, пов’язана з коронавірусом, може мати безпосередній вплив на галузь охорону здоров'я та безпеку», — роблять висновок європейські експерти
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