У столиці презентовано проект з професійної орієнтації школярів «Карта професій». Його розробили центр «Розвиток соціальної корпоративної відповідальності» і проект Career Hub за підтримки Міністерства молоді та спорту. Мета цієї діяльності полягає в допомозі школярам пізнати різноманітність світу професій, важливість набуття навичок і відкрити очі молоді на кар’єрний шлях у різних професійних сферах.
Заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема наголосив на важливості проекту: «Ми говоримо про професійну орієнтацію серед школярів. Нині складна ситуація: молодь після закінчення навчальних закладів не розуміє, що робити далі. Це відбувається тому, що вона не має чіткого уявлення про професію, про те, чого можна досягти, бо часто вибір робить під впливом стереотипів і упереджень. Бачимо з опитувань, які щороку проводять на замовлення міністерства, що понад 50% не працює за здобутою у вишах освітою».
Він подякував представникам бізнесу, які розуміють, наскільки важливо, коли на роботу приходять вмотивовані люди із знаннями й реалістичним уявленням про свою діяльність, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.
Голова правління центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» Марина Саприкіна наголосила: проект «Карта професій» передбачає професійну орієнтацію школярів на основі тестів, детальну розповідь про різні сфери діяльності й професії в них.
«Протягом минулого року спільно з Мінмолодьспорту ми впроваджували Український пакт для молоді, де працювали зі студентами. І зрозуміли, що розпочинати потрібно набагато раніше. Тому розробили кар’єрні заняття з 5 по 10 клас, щоб учні до кінця навчання у школі обирали професію свідомо, відповідно до самовизначення».
За допомогою компаній у чотирьох галузях — IT, юриспруденція, агробізнес, банківська справа — розроблено методичні матеріали для шкіл, де викладено основні принципи їх функціонування, у доступній формі йдеться про професійні напрями, особливості роботи, можливості побудувати кар’єру, необхідні навички й знання для цього.
Учора у Києві відбувся форум «Кар’єра зі школи: вибір та планування», де створено спільноту шкіл «Кар’єра мрії» для впровадження розроблених занять. До цієї спільноти вже приєдналося 100 шкіл.
Відділ новин «Урядового кур’єра»