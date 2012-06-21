У харківському бюро технічної інвентаризації запровадили нову послугу для людей зі слабким слухом. Тепер з такими відвідувачами адміністратор спілкуватиметься за допомогою онлайн-перекладача мови жестів. Задля цього на рецепції встановили спеціальний планшет, завдяки якому встановлюється відеозв’язок із перекладачем, що виступає сполучною ланкою між відвідувачем та адміністратором. За словами заступника Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олега Дробота, у місті 5% людей з порушеннями слуху. І на його думку, це не має стати перешкодою в комфортному отриманні ними різних послуг. Така і позиція міської влади Харкова. Як запевнив Олег Дробот, новий сервіс, презентований нещодавно в БТІ, буде запроваджено і в інших комунальних закладах міста.
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