Плани щодо імплементації мовної статті Закону «Про освіту», Венеціанська комісія та консультації стосовно мовного питання всередині українського суспільства — ці питання були в центрі вашингтонської зустрічі міністра освіти і науки Лілії Гриневич та очільника Бюро Державного департаменту США з європейських та євразійських справ Весса Мітчелла.
«Загальна кількість школярів в Україні сягає 3,7 мільйона у понад 16 тисячах шкіл. З цього числа 400 тисяч дітей навчаються мовою власної національної меншини. Діти, що належать до національних громад, відвідують 1345 початкових і середніх шкіл в Україні. Із цього числа кількість шкіл тільки з мовою навчання національної громади — 735. Існують різні підходи до навчання в цих школах, — розповіла Лілія Гриневич. — Наприклад, є угорські школи з навчанням материнською мовою. Багато румунських шкіл застосовують двомовний підхід. Польські школи вже навчають значної кількості предметів українською мовою. Ми серйозно стурбовані ситуацією в районах, щільно населених національними меншинами. Згідно з нашими офіційними даними, 55% школярів зі шкіл у румунських густонаселених громадах та 62% школярів зі шкіл в угорських густонаселених громадах не змогли скласти зовнішнє незалежне тестування. Це серйозна перешкода для подальшої освіти та професійної кар’єри цих випускників в Україні. Неможливість використання державної мови також позбавляє школярів змоги в майбутньому здобути належну освіту і знайти роботу».
Україна задоволена висновками Венеціанської комісії й готова імплементувати її рекомендації, запевнила співрозмовника Лілія Гриневич. Зокрема йдеться про продовження перехідного періоду для мовної статті до 2023 року, а також докладніший опис різних моделей вивчення й навчання державною мовою у школах для різних національних громад у Законі «Про загальну середню освіту».
Ішлося також про напружені перемовини з Угорщиною щодо мовного питання. «Моя позиція чітка: ми зацікавлені в діалозі з дружніми країнами-сусідами й готові домовлятися про засади імплементації мовної статті, як це зробили фактично з усіма партнерами в цій ситуації. Однак ми повинні бути незворушними в тому, що це має бути діалог, а не мова ультиматумів», — зазначила Лілія Гриневич, коментуючи на своїй сторінці у Faceвook підсумки зустрічей у Вашингтоні. Вона підкреслила, що «всі зустрічі в Державному департаменті пройшли в теплій і дружній атмосфері, відчувалося, що ведемо переговори з друзями, які зацікавлені нас підтримати».
Прес-служба Міністерства освіти і науки нагадує, що напередодні відбулася зустріч Лілії Гриневич з міністром освіти США Бетсі Девос, де сторони домовилися про співпрацю в забезпеченні якості вищої освіти та впровадженні сучасних технологій у навчальний процес.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»