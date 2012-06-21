За даними заступниці міністра охорони здоров’я Світлани Шаталової, станом на 1 липня поточного року на чверть більше порівняно з березнем 2020-го МОЗ забезпечило надходження лікарських засобів. Скорочено дебіторську заборгованість міжнародних закупівельних організацій на 1,6 мільярда гривень і до кінця року ліки за кошти бюджетів 2018-2019 років надійдуть до лікарень. Уже на 700 мільйонів гривень надійшло ліків наприкінці минулого місяця і планується до розподілу в регіони. Наразі по більшості програм централізованих закупівель запаси ліків у регіонах становлять 75-85%.
Також, за її словами, після кількамісячної перерви відновлюється постачання індійських препаратів для лікування туберкульозу. Частина лаків надійде до кінця цього місяця, решта – до середини вересня.
Щодо закупівель-2020, то Світлана Шаталова повідомила, що триває робота з ДП «Медичні закупівлі». На минулому тижні МОЗ направило ДП проєкт типового договору, на базі якого можна оголошувати тендери (в ньому прописані форсмажорні випадки, штрафні санкції, антикорупційні вимоги тощо).
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«Урядового кур’єра»