Міністерство охорони здоров’я разом зі Світовим банком працює над актуалізацією проєкту поліпшення системи охорони здоров’я (оновлення технічної бази), яка має служити людям. Ідеться про 214,7 мільйона доларів. Угоду укладено у 2015 році, наразі виконання програми на рівні 60%.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова.
Вона вважає такі темпи виконання за п’ять років – слабкими.
Додатково, за словами заступниці міністра, Світовий банк надав 135 мільйонів доларів та окреслив умови, за яких державний бюджет України отримає ці кошти на розвиток якісної інфраструктури.
«Ми маємо використовувати міжнародні проєкти технічної допомоги та кредитні угоди з найбільшою ефективністю. Не спрямовувати великий відсоток допомоги на навчання, консультації, семінари, хоча це також необхідна складова, а все-таки максимально оновлювати матеріально–технічну базу лікарень у регіонах», – каже Світлана Шаталова.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»