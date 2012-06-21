Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила дослідження, згідно з яким у всіх країнах світу частка офіційно підтверджених випадків COVID-19 від реальної кількості випадків у середньому становить 30%. У решті випадків хвороба проходить безсимптомно, або люди не звертаються по медичну допомогу, маючи легкі симптоми ОРВІ. В Україні в травні такі показники доходили до 40—45%. Тому, вірогідно, потенційно наразі хворіє 132 тисячі українців. І щоб підтвердити, чи спростувати ці дані, Міністерство охорони здоров’я розпочинає велике популяційне дослідження ІФА на наявність імунітету до коронавірусу серед наших співгромадян.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, дослідження буде вибірковим, проводитимуть його, зокрема, в тих населених пунктах, які постраждали від спалахів, і де виявили кількість хворих медиків.
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