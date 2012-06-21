Зважаючи на поширення випадків інфікування коронавірусом медичних працівників, Міністерство охорони здоров’я розпочало перевірку якості засобів індивідуального захисту, які закуповуються на місцях. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, місцеві адміністрації мають надати МОЗ інформацію щодо таких закупівель, щоб у МОЗ знали чітко в розрізі кожного регіону, що закуповувалося, куди постачалося і яким стандартам відповідало. Бо, як зазначає міністр, є непоодинокі випадки, коли закуповуються не костюми біологічного захисту, а костюми для мулярів.
Також Максим Степанов поінформував, що МОЗ наразі визначається з переліком засобів індивідуального захисту (маски, респіратори, костюми біологічного захисту), які закуплять до державного резерву. Аби країна була готова до певних таких випадків, мала запас, який би одразу спрямовувався в медичні заклади. Адже на початку нинішньої епідемії таких засобів взагалі не було в резерві.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»