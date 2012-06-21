Усіх осіб, яких буде прописано в наказі Міністерства охорони здоров’я щодо запровадження ІФА-тестування, тестуватимуть безкоштовно.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Сьогодні цей наказ буде підписано. Запровадження ІФА-тестування істотно розширить коло осіб, яким проводитиметься тестування в разі виникнення симптомів коронавірусу, в разі контактування з хворим, навіть якщо хвороба в нього протікає безсимптомно). Також тестуватимуть усі групи ризику, зокрема Національну поліцію, Національну гвардію», – роз’яснив міністр.
Він укотре нагадав, що жартувати з коронавірусом не варто, тому слід продовжувати дотримуватися обсягу карантинних заходів, визначених МОЗ.
«Міністерство має намір порушувати питання самовільного порушення карантинних заходів місцевою владою (є такі випадки) для реагування відповідних органів», – наголосив Максим Степанов.
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«Урядового кур’єра»