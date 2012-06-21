«Уже складено й затверджено перелік лікарських засобів із необхідною кількістю на 2020 рік (вони приїдуть в Україну наприкінці 2020, а в основному – у 2021 році). Завершується розробка необхідних нормативних документів, аби якнайшвидше перейти до закупівель за кошти цьогорічного бюджету. Ми контролює ситуацію щодо забезпеченості ліками у цьому й наступному роках», – наголосив під час онлайн брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, закупівля ліків за державні кошти відбувається через міжнародні організації та ДП «Медичні закупівлі». В бюджеті на цей рік передбачено для цього 10 мільярдів гривень. Наразі постачання ліків відбувається за кошти, перераховані торік і позаторік. А ще є невикористані кошти за 2017 рік.
Говорив міністр і про другий етап медичної реформи. Про те, що під час його імплементації перед загрозою найбільшого недофінансування опинилися психіатрична й протитуберкульозна служби. Про те, що не було розроблено чітких планів, критеріїв і розрахунків щодо реформування ні психіатричної, ні протитуберкульозної служб, ні інфекційних лікарень, ні районних лікарень, особливо в гірських районах.
«А, зокрема, в спеціалізованих психіатричних лікарнях наразі перебуває майже 22 тисячі хворих з хронічними психічними розладами, які здебільшого втратили соціальні зв’язки й мають перебувати під медичним наглядом. По деяких лікарнях недофінансування 50-80% порівняно з минулим роком. Мінус 80% – практично означає закриття лікарень. МОЗ нині на основі проведеного аудиту корегує реформу, завершує розрахунки фінансування лікарень, щоб вони не закривалися», – запевнив Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»