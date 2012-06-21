Заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова під час онлайн брифінгу заявила, що МОЗ не задоволений роботою ДП «Медичні закупівлі України», якого визначено українським закупівельником ліків.
«35 торгів, оголошених ДП у червні 2020 року, не проведені або скасовані. Основна причина скасування торгів – неякісне складання тендерної документації, що потягнуло величезну кількість (понад 700) оскаржень потенційних учасників. Через невідповідне налагодження організації закупівельних процесів з боку ДП нині відтерміновано закупівлі по 46 найменуваннях медичних препаратів для лікування онкологічних захворювань. МОЗ вважає це неприпустимим і закликає ДП ґрунтовно підійти до всіх процесів і надолужити втрачений час. Сподіваюся, що в найкоротші терміни торги будуть переоголошені, щоб до кінця року були поставки ліків за бюджет–2020. Робота ДП важлива, щоб ліки безперебійно постачалися в лікарні, щоб українці отримували якісну та вчасну медичну допомогу», – зазначила Світлана Шаталова.
За її словами, завдяки організаційним процедурам у МОЗ та міжнародним організаціям, наразі по більшості програм централізованих закупівель по залишках ліків ситуація стабільна. Рівень забезпеченості ліками щодо наявних залишків становить 70-85% залежно від напрямків. Зокрема, наразі забезпеченість ліками для онкохворих – у межах заявок, які робили регіони щодо закупівель за кошти бюджету–2019. До кінця року очікується постачання ліків за різними напрямками до регіональних лікарень за бюджети 2018–2019 років ще на суму понад 4 мільярда гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»