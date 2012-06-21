Як поінформував сьогодні під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, наразі заплановано співбесіди у форматі інтерв’ю з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров’я.
За його словами, кадрова служба до конкурсу допустила 17 кандидатів, які подали увесь необхідний пакет документів. Станом на сьогоднішній ранок, троє людей самі відмовилися від участі.
«Співбесіди з усіма кандидатами відбуватимуться дистанційно в режимі відеоконференції. І аби всі переконалися в максимально прозорому й чесному відборі, МОЗ після завершення конкурсу оприлюднить ці відео. Від роботи НСЗУ залежить фінансування медицини. Тому для мене важливо, щоб її очолив ефективний менеджер, який наведе лад і виправить раніше допущені помилки», — підкреслив міністр.
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