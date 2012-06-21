Оскільки команду Міністерства охорони здоров’я на рівні заступників міністра повністю сформовано (уряд учора призначив першого заступника міністра та ще двох заступників), медичну реформу буде пришвидшено.
Про це під сьогодні час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Таке кадрове підсилення дасть змогу швидше отримати бажаний результат реформи. МОЗ працюватиме над стандартами надання медичної допомоги, що є найважливішим на шляху до якісної медицини, цифровою трансформацією системи — йдеться про особисті кабінети пацієнтів, електронні рецепти, електронні лікарняні, — все те, що вже використовує світ. Буде посилено співпрацю з міжнародними партнерами, пришвидшено адаптацію найкращого європейського досвіду в галузі медицини», — зауважив міністр.
Відповідаючи на запитання журналістів, Максим Степанов повідомив, що, оскільки з 15 червня відкривається міжнародне авіасполучення, МОЗ також працює над розробленням правил роботи аеропортів. «Правила розробляємо з урахуванням європейського досвіду, вимог європейських та інших країн, де відкрито міжнародне авіасполучення», — зазначив міністр.
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