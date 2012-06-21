Міністерство охорони здоров’я готується внести зміни до наказу щодо нормативів прибуття на виклик бригад екстреної медичної допомоги, аби зробити таку допомогу справді оперативною та якісною. Про це під час онлайн брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як. За її словами, щороку фіксується 6,8 мільйона викликів бригад екстреної медичної допомоги, з яких 4,7 мільйона є невчасними.
«Міністерство працює над оптимізацією надання такої допомоги, опрацьовані алгоритми її надання за чотирма категоріями викликів. Категорія 1 – критичний стан (коли є потреба в реанімаційних заходах – при ознаках клінічної смерті, обструкції дихальних шляхів, виникнення політравми) – прибуття бригад екстреної медичної допомоги становить до 10 хвилин. Категорія 2 – екстрений виклик (коли треба надавати допомогу на місці або транспортувати до закладу охорони здоров’я) – прибуття до 20 хвилин. Категорія 3 – неекстрений виклик (стани, які не несуть загрозу для життя пацієнта, але потребують допомоги, наприклад, при загостренні хронічних захворювань) – пацієнти направляються до відповідного закладу охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, а в разі відсутності такої можливості диспетчер направлятиме до пацієнта бригаду екстреної медичної допомоги, що не виконує критичні або екстрені виклики. Категорія 4 – непрофільні виклики – реагування відбувається без виїзду бригад екстреної медичної допомоги, буде надано консультацію, або скеровано до сімейного лікаря», – роз’яснила Ірина Садов’як.
Загалом, за даними МОЗ, наразі на підконтрольній Україні території працюють 25 регіональних центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У системі працює 2954 бригади, у яких 2–4 працівники. Всього в системі працює 39758 спеціалістів, з них лікарів – 4391, середнього медичного персоналу – 18646, диспетчерів – 2615, молодшого медичного персоналу – 4361, водіїв – 9474.
«Змінено підходи у фінансуванні екстреної медичної допомоги в цьому році. Починаючи з квітня цього року було збільшено фінансування на 700 мільйонів гривень, також урядом змінено тариф на цю допомогу – тариф на один виклик становить вже не 112, а 163 гривні. Тож із липня до кінця року додаткові фінансові вливання в систему екстреної медичної допомоги становитимуть майже 2 мільярди гривень», – каже перша заступниця міністра.
Вона поінформувала про потребу системи екстреної медичної допомоги в каретах швидких. Вона становить 1807 нових автомобілів. Торік було закуплено 433 автомобілі та обладнання для тренувальних центрів для шести регіонів. Цьогоріч буде закуплено майже 400 автомобілів та обладнання для тренувальних центрів для 19 регіонів. Оновити увесь парк швидких планується протягом наступних років.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»