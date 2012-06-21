Якщо медики безпідставно відмовляють у проведенні тестування на коронавірусну хворобу, треба звертатися на гарчу лінію Міністерства охорони здоров’я – 0-800-505-201. Кожен такий дзвінок розглядається в оперативному порядку – пропрацьовується з кожною людиною, закладом, який відмовив у тестуванні, та профільним керівництвом області. За попередню добу таких розглядів було 11, за позаминулу добу – 42.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Звертатися на гарячу лінію він закликав і в разі, якщо після забору матеріалу людина не отримує результатів протягом 3-4 днів. За словами Віктора Ляшка, наразі лабораторії працюють не в повній завантаженості.
Головний державний санітарний лікар також поінформував, що приріст хворих на COVID-19 за минулу добу становить 32%. Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби за минулу добу повідомлено в Чернівецькій області – 64, Києві – 48, Івано-Франківській області – 36. Загалом найбільше хворих у Чернівецькій області – 366, Києві – 348, Івано-Франківській області – 254, Тернопільській – 169, Київській – 140, Вінницькій – 119.
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«Урядового кур’єра»