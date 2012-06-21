Міністерство охорони здоров’я озвучило перелік осіб, які у віці понад 60 років можуть не перебувати у самоізоляції і працювати, але з дотриманням правил, встановлених у країні. Йдеться, зокрема, про масковий режим, користування антисептиками тощо. Це визначено постановою уряду про адаптивний карантин.
Так, у категорії 60+ дозвіл на роботу під час карантину мають: державні службовці і працівники державних органів та органів місцевого самоврядування, народні депутати України та депутати місцевих рад, судді, військовослужбовці та працівники Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
Також не перебувати у самоізоляції і працювати, але з дотриманням правил, встановлених у країні, мають право особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які: провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості; надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я; є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню; включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.
Водночас, у МОЗ зазначають, що решта осіб, віком від 60 років підлягають обов’язковій самоізоляції. Це категорія з групи ризику, і 70% летальних випадків внаслідок коронавірусної інфекції в Україні складають представники саме цієї групи. Тому дотримання правил карантину є дуже важливим.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»