Під час онлайн брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що щотижня в Україні виписується вісім тисяч електронних рецептів. А загалом з квітня торік, відколи запрацювала відповідна система, виписано майже 18 мільйонів електронних рецептів.
«Водночас, є великі можливості для розширення цієї системи. Йдеться про збільшення кількості лікарських засобів. І ми рухаємося таким шляхом. Також працюємо над тим, щоб система не давала збоїв і було менше скарг», – зазначив міністр.
Говорив очільник МОЗ і про можливість підвищення зарплат медикам, які працюють у школі. За його словами, органи місцевого самоврядування, згідно із законодавством щодо ОМС, встановлюють доплати в тому числі вчителям, лікарям. Тобто можуть це зробити і для медичних працівників, які працюють в школах.
«Тим більше, що це невеликі кошти. Водночас, дам відповідне доручення, щоб і в нормативній базі сфери охорони здоров’я не було перешкод для такого підвищення», – пообіцяв він.
МОЗ також приділяє увагу координації міжнародної технічної допомоги. Учора в міністерстві запрацювала відповідна платформа – відбулося онлайн засідання секторальної робочої групи, до якої увійшли всі міжнародні партнери України, донори, зокрема ЮНІСЕФ, Представництво ООН в Україні, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, представники посольств. У групі працюватимуть підгрупи за різними напрямками – громадське здоров’я, моделі фінансування системи охорони здоров’я, цифровізація тощо.
«Ми хочемо, щоб міжнародна технічна допомога в галузі охорони здоров’я була максимально систематизована, максимально відточені напрямки, куди допомога має йти, були реальні й помітні українцям зміни завдяки їй», – наголосив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»