Загалом алгоритм тестувань медичних працівників на COVID-19 не відрізняється від алгоритмів тестувань усіх інших громадян – тобто при появі відповідних симптомів захворювання на коронавірус. Але, зважаючи на істотне збільшення кількості інфікування медичних працівників, Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість проведення тестувань всім медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, – раз на 5 днів.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Він нагадав, що в Україні всі без винятку тестування на коронавірус – безкоштовні. У разі вимагання грошей за цю послугу, міністр радить звертатися на гарячу лінію МОЗ.
Розповів міністр і про забезпеченість лікарень апаратами ШВЛ. За його словами, з 1 березня додатково закуплено та поставлено в лікарні 176 апаратів ШВЛ. На сьогодні Україна повністю забезпечена ними.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»