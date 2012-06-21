Ситуація із комплектуванням системи охорони здоров’я лікарями різних спеціальностей — невтішна.
На цьому сьогодні під час онлайн брифінгу наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, дефіцит лікарів–епідеміологів в обласних лабораторних центрах України становить 48%, лікарів–гігієністів — 51%, лікарів–вірусологів — 41%.
«В Україні навіть припинено навчання лікарів–епідеміологів. Ситуацію треба терміново виправляти. МОЗ розробило кілька механізмів — ідеться про перенабір, перенавчання лікарів», — зазначив міністр.
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