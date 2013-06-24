Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів онлайн-зустріч із керівниками регіональних бюро судово-медичної експертизи. Учасники обговорили ключові питання, зокрема фінансування установ, кадрове забезпечення, оплату праці, введення в експлуатацію нового централізовано закупленого обладнання та забезпечення медикаментами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми запустили системну реформу судово-медичної експертизи — і вже бачимо прогрес: більше регіональних бюро залучено до процесу ідентифікації, лабораторії отримують сучасне обладнання, вперше за багато років відновлено підготовку інтернів. Наше завдання — не просто підтримати, а й стратегічно розвивати службу: технічно, організаційно, кадрово. Лише в межах Стамбульських домовленостей до України повернуто 6057 тіл — і для кожного проводяться необхідні судово-медичні експертизи та заходи ідентифікації. Це величезна відповідальність. Це також — питання довіри до держави у надчутливій сфері, яка стосується гідного повернення кожного, хто загинув, і встановлення справедливості», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час наради.

Нагадаємо, до 2023 року обласні бюро судово-медичної експертизи, попри державне фінансування, залишалися у сфері відповідальності обласної влади. Це ускладнювало централізоване управління, перерозподіл навантаження між регіонами та координацію процесів ідентифікації. Впродовж 2024 року всі регіональні бюро судово-медичної експертизи перейшли у сферу управління МОЗ України. Це дало старт системним змінам. Серед іншого, у 2024 році регіональні установи отримали понад 100 одиниць сучасного лабораторного обладнання, закупленого коштом державного бюджету через ДП «Медичні закупівлі України». Започатковані зміни дозволили суттєво посилити спроможності служби: за підсумками 2024 року кількість бюро, які беруть участь у процесах репатріації та ідентифікації, зросла з 5 до 19, а у 2025 році планується подальше розширення.

Водночас було запроваджено новий порядок нумерації тіл, який уніфікує підхід, спрощує взаємодію зі слідчими органами та прискорює процес ідентифікації.

Нині на завершальному етапі перебуває створення Єдиного національного Центру ідентифікації. Тут судові медики працюватимуть разом зі слідчими та міжнародними експертами — насамперед над найскладнішими випадками. Центр стане ключовим аналітичним і експертним осередком у сфері ідентифікації тіл загиблих.

Завдяки дооснащенню наявних лабораторій і створенню п’яти нових відкриваються додаткові можливості: українські судмедексперти можуть проводити нові експертизи, зокрема з використанням молекулярно-генетичних методів (ДНК-експертиза) та сучасних токсикологічних методів досліджень.

Окремо обговорили кадрові питання. У 2024 році МОЗ відновило інтернатуру за спеціальністю «судово-медична експертиза», яка не функціонувала впродовж останніх семи років. Це дозволило залучити нову генерацію фахівців: торік 34 лікарі обрали інтернатуру за цим напрямом. Цього року передбачено ще 43 місця для навчання інтернів коштом державного бюджету.

МОЗ продовжує працювати над посиленням системи судово-медичної експертизи — як на рівні регіональних бюро, так і у взаємодії з іншими органами влади та міжнародними партнерами.