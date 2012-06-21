МОЗ повідомляє, що 12—13 червня 2021 року понад 50 центрів масової вакцинації працюватимуть у містах у 15 областях України та Києві. Обирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступною та, яка є в наявності в Україні. Нині це вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech.

Із 29 травня 2021 року в Україні відкрито перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19 — на стадіонах, спортивних, навчальних та культурних майданчиках, у торговельних центрах, щоб якомога швидше прищепити всіх охочих. Минулими вихідними 14 центрів масової вакцинації працювало в семи регіонах.

Поки що ці центри працюють лише у вихідні. У них вакцинують громадян, які записалися в лист очікування в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, і за іншою чергою всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надають літнім людям.

«Ми закликаємо місцеву владу в регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей. Міністерство охорони здоров’я допомагатиме створювати такі центри, забезпечувати їх вакцинами та навчати персонал», — наголосив головний державний санітарний лікар України — заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.