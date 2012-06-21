Перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як під час онлайн брифінгу повідомила, що за сприяння МОЗ стартував проєкт «Психічне здоров’я в Україні» і найближчим часом буде представлено план дій щодо реалізації концепції розвитку психіатричної допомоги.
«Власне концепцію було ухвалено ще у 2017 році. Вона передбачає створення цілісної системи охорони психічного здоров’я та врахування всіх ефективних маршрутів пацієнта. Фокус – на наданні психіатричної допомоги на амбулаторному рівні, а не в стаціонарах. Тобто змінюється сама система надання медичної допомоги. Потрібно виявляти проблеми з психічним здоров’ям на первинній ланці медичної допомоги. Раннє виявлення психічних розладів та їхня корекція і дасть змогу зняти навантаження зі стаціонарної допомоги», – зауважила чиновниця.
Ірина Садов’як звернула увагу на те, що, на жаль, в Україні психіатрична допомога наразі надається саме в умовах стаціонару. «Працюють 56 психіатричних лікарень, де розгорнуто 27 тисяч лікарняних ліжок. Це велика кількість. Буде змінено підходи до надання такої допомоги, адже більшість тих, хто знаходиться в стаціонарах психіатричних лікарень, потребують не такої допомоги, а соціального супроводу. Тому в межах проєкту долучатимуться до цього громади, управління соціального захисту, Міністерство освіти і науки», – каже вона.
Говорила перша заступниця міністра і про проблеми із закупівлею ліків для хворих на епілепсію. «Через пандемію такі пацієнти, і діти, і дорослі, з важкими формами епілепсії позбавлені доступу до препаратів, які допомагають при судомах. На жаль, ці препарати не зареєстровані в Україні і рідні хворих самі шукали їх за кордоном. МОЗ збирає необхідну інформацію щодо кількості хворих, яким потрібні такі ліки, і питання найближчим часом буде вирішено», – запевнила Ірина Садов’як.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»