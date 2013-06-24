Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відкрив науково-практичну конференцію «Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії».

У ході спілкування глава МОЗ зазначив, що наразі Міністерство розвиває системні рішення, які будуть спрощувати доступ до лікування і діагностики ендокринних захворювань, а також створюватимуть комфортні умови для пацієнтів і стимулюватимуть їх дбати про власне здоров’я. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Рішення національного рівня, в тому числі і подальше удосконалення програми реімбурсації «Доступні ліки» має наблизити якісну медичну допомогу до пацієнта. Ми повинні продовжити інвестиції в удосконалення матеріально-технічної бази профільних закладів для впровадження інноваційних технологій діагностики і лікування. Окремо повинні зосередити увагу на ендокринній патології спеціалістів первинної ланки, які мають своєчасно ідентифікувати проблеми ендокринної системи та бути точкою входу для подальшого спрямування до фахових закладів та спеціалістів», – зауважив під час свого виступу Віктор Ляшко.

Також під час зустрічі обговорили питання ранньої діагностики та потенційних проблем захворювань щитоподібної залози, діабету та органів ендокринної системи.

Крім того, Віктор Ляшко розповів про ситуацію із забезпеченням препаратами тиреоїдної групи на деокупованих територіях, зокрема на Харківщині.

«Сьогодні наші сили спрямовані на першочергове забезпечення людей із хронічними хворобами необхідними ліками, адже під час окупації вони були позбавлені можливості отримувати життєво необхідні ліки та медичну допомогу. Наразі наші команди медицини катастроф разом із міжнародними партнерами вже працюють на деокупованих територіях та надають необхідну медичну допомогу людям, які там проживають», – наголосив Міністр.

Нагадаємо, що програма «Доступні ліки» працює й під час воєнного стану. Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми, безоплатно або з невеликою доплатою.