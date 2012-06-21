Наразі Міністерство охорони здоров’я активно визначається з імпортерами щодо необхідної підтримки їх з боку держави для відновлення постачання закордонних ліків для хворих на різні недуги. Зокрема, йдеться про дітей, хворих на епілепсію (таких в Україні 20 тисяч), а також людей з рідкісними захворюваннями.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Розказав міністр і про нюанси з лікуванням українців за кордоном. За його словами, в умовах карантину через обмеження з боку приймаючих сторін виїзд лікування українців за кордон дуже-дуже обмежений. Але МОЗ постійно у звичайному режимі розглядає всі заявки. Останнє засідання відповідної комісії відбулося вчора, де прийнято рішення по 79 пацієнтах. І як тільки приймаючі сторони зніматимуть обмеження, МОЗ робитиме все, аби українці потрапляли на лікування за кордон.
Максим Степанов наголосив, що всім громадянам, які вже перебувають за кордоном, сплачується відповідне лікування. Загалом кількість тих, хто потрапляє на лікування за кордон постійно зростає. Адже за п’ять років фінансове забезпечення відповідної державної програми зросло з 388 мільйонів гривень до 1 мільярда.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»