Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Попереджений – значить захищений. Але маємо не лише ретельно вивчати досвід інших країн у боротьбі з пандемією, а й мати чіткий план дій для себе, як діяти у певних екстрених ситуаціях.
Саме тому Міністерство охорони здоров’я розробило чотири сценарії можливого реагування на поширення коронавірусної інфекції в Україні, про повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він нагадав, що уряд почав готувати до цього систему охорони здоров’я одразу після сплесків хвороби в Китайській Народній Республіці. Так, наприкінці січня-початку лютого було розроблено Національний план запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території нашої держави. Створено національний штаб, який нині переведено на цілодобовий та посилений режим роботи.
«Ми знали статистику і алгоритм, як будемо діяти при перших захворюваннях. Для цього було визначено по дві госпітальні бази в кожній області та по дві бригади медичної допомоги, які було укомплектовано необхідним обладнанням. Було розроблено, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, чотири сценарії реагування. Перший – коли у нас буде один завезений випадок, потім – коли у нас буде внутрішньокраїнне поширення, і коли у нас буде спалах COVID-19», –повідомив фахівець.
Нині міністерство переходить на новий етап планування й перепрофілювання закладів охорони здоров’я. Днями відбудеться презентація інтерактивної мапи, де буде надано всю необхідну інформацію, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.
«Ми розробили чіткий алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху, за основу взяли приклад Італії. Ми бачимо, що 80% людей у цій країні перехворіють легкими формами. Тому, за нашим стандартом надання медичної допомоги, який повністю адаптовано до рекомендацій ВООЗ і враховує кращі практики Китайської Народної Республіки та Італії, ми пропонуватимемо й надавати допомогу у легких випадках амбулаторно при домашній самоізоляції», – зазначив він і додав, що для 20% населення, яке потребуватиме госпіталізації, вже розплановано інтерактивну мапу, до якої матимуть доступ диспетчери екстреної медичної допомоги. На цій мапі буде вказано, до якого лікувального закладу слід доправити хворого – саме туди, де на той час будуть вільні місця та необхідне для якісного лікування обладнання.
Інший сценарій передбачає залучення перепрофільованих закладів: «Тобто заклади терапевтичного профілю, які також прийматимуть хворих з тяжкими формами».
Якщо ж в державі буде введено надзвичайний стан, можна буде залучати також приватні заклади охорони здоров’я, що розширить масштаб надання допомоги тим, хто її потребуватиме.