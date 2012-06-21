Уже понад 20% (ВООЗ тривожним рівнем визнає 10%) від загальної кількості українців, які занедужали на коронавірус, становлять лікарі, тому Міністерство охорони здоров’я приділяє особливу увагу закупівлям засобів індивідуального захисту. Серед найголовніших вимог до постачальників – якість. На цьому під час онлайн-брифінгу наголосила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.
За її словами, МОЗ уклало угоду на постачання 71 тисячі сертифікованих костюмів біологічного захисту. Вони мали прийти до 1 травня, але є затримка через запровадження Китаєм додаткового контролю всіх експортованих засобів індивідуального захисту. У МОЗ сподіваються на їх поставку протягом десяти днів.
Також Світлана Шаталова, яку призначено на посаду нещодавно, розповіла, що МОЗ продовжує наводити лад у закупівлях. І навела такий приклад розбалансованості системи закупівель: «Охматдит» ще торік у грудні звернувся до МОЗ щодо необхідності придбання реагентів і тест–систем для забезпечення перевірки компонентів крові. Тобто для перевірки донорської крові на інфекції, яку мають переливати хворим, тяжкохворим дітям. І це питання затягувалося, а допомогу надавали навіть благодійники. Це нонсенс, адже ці тести й реагенти включено до переліку, який має забезпечувати держава. Ми робитимемо все, аби таких ганебних ситуацій більше не виникало».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»