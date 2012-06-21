Підвищити зарплату медикам з 1 липня на 50% пропонує Міністерство охорони здоров’я.
Про це під час онлайн брифінгу повідомив профільний міністр Максим Степанов.
«Для цього треба вносити зміни до державного бюджету. МОЗ уже закінчує проводити розрахунки, аби узгодити їх з Міністерством фінансів та винести на засідання уряду для затвердження», – зауважив міністр.
Він також додав, що, оскільки цьогоріч збільшено ресурс на фінансування медицини, зокрема спеціалізованої та високоспеціалізованої (вторинна ланка), слід визначитися з пріоритетами й чесно сказати українцям, які так розраховували на реформовану медицину, яке лікування держава покриє в повному обсязі.
«Бо запроваджені нині тарифи лише на папері покривають будь-яку медичну допомогу, зокрема спеціалізовану й високоспеціалізовану. МОЗ за такі тарифи, які робитимуть якісною і екстрену медичну допомогу ( нинішні тарифи можуть обернутися 30%-вим скороченням бригад), і, наприклад, повністю покривати вартість лікування інфарктів та інсультів», – підкреслив Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»