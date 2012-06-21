Міністерство охорони здоров’я розробило законопроєкт з внесенням змін до Кодексу про адміністративні порушення, щоб забезпечити українців перевіреними якісними ліками та запобігти спекуляціям. Планується посилити адміністративні санкції та ефективність заходів державного контролю за відповідальністю суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку за відпуск неякісних лікарських засобів, і таких, що не відповідають вимогам державних стандартів.
Про це під час онлайн брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.
За її словами, також пропонується посилити адміністративну відповідальність за продаж ліків без рецептів лікаря у заборонених законодавством випадках, за недотримання умов зберігання ліків, за невиконання суб’єктами господарювання законних вимог посадових осіб державної лікарської служби.
Також, упродовж цього тижня з метою полегшення доступу українців до лікарських засобів, МОЗ зареєструвало 30 лікарських засобів, перереєструвало – 41, внесло зміни до реєстраційних матеріалів на 171 лікарський засіб. До протоколів клінічних випробувань внесено суттєві зміни для 43 препаратів. Це дає змогу розширити асортимент лікування пацієнтів, зокрема, хворих на коронавірус.
Щодо лікування пацієнтів у європейських клініках, то заступниця міністра поінформувала, що з початку року комісія МОЗ з питань направлення на лікування за кордон прийняла рішення щодо фінансування 316 громадян, які мають патології, які поки що не лікуються в Україні.
Ірина Микичак зазначила, що МОЗ продовжує працювати над наближенням освітніх послуг до українців. Міністерство затвердило перелік закладів вищої освіти для спрощення процедури вступу через освітній центр «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».
«На жаль, професія медика втрачає престижність. Епідемія коронавірусу, можливо не збільшить конкурс у медичних університетах, але точно привернула увагу суспільства до того, якою важливою та жертовною є праця медика. Нині зарплата медика зовсім не відповідає моральним затратам, втраті здоров’я. Щоб професія мала престиж, медицина має належно фінансуватися. Для МОЗ дуже важливо, аби зростав вступ на навчання лікарів первинної ланки, щоб випускники йшли працювати не лише у спеціалізовані клініки, приватні клініки, у великі міста, а й щоб мешканці віддалених територій, гірських територій, сільських населених пунктів мали доступ до кваліфікованої екстреної медичної допомоги. Тому МОЗ працює над тим, аби підвищити престиж професії та більш пропорційно розподіляти кадри», – каже чиновниця.
МОЗ наразі також працює над заходами, закладеними в презентованій антикризовій урядовій програмі. Так, розробляються нормативні документи щодо поповнення державного резерву, аби зробити державне замовлення і мати в лікарнях тримісячний запас медичних препаратів, ліків, щодо налагодження в Україні виробництва засобів індивідуального захисту.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»