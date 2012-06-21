Міністерство охорони здоров’я розробило проєкт документа, який визначає правила та умови, за якими заклади охорони здоров’я та медичні працівники, залучені до боротьби з коронавірусом, отримуватимуть оплату послуг через Національну службу здоров’я.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, пропонується затвердити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19 , – нині це лікарні першої хвилі, затверджені МОЗ. Пропонується затвердити тарифи, які включають додаткові доплати, винагороди працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі 300% заробітної плати, забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами. При складанні розмірів цих тарифів виходили з того, скільки коштів потребує лікування одного хворого на коронавірус.
Закупівля послуг планується з урахуванням можливостей закладів надати пацієнтам якісну медичну допомогу. Буде кілька пакетів – стаціонарна допомога хворим на коронавірус; стаціонарна медична допомога, що надається окремими закладами охорони здоров’я протягом квітня 2020 року (лікарні, яких нема в переліку лікарень першої хвилі, але лікували хворих на коронавірус); екстрена допомога пацієнтам з підозрою на коронавірус; допомога, що надається мобільними бригадами.
Уряд на позачерговому засіданні має затвердити ковідівський пакет розподілу коштів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»