Міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся до керівників місцевих департаментів охорони здоров’я з проханням не зволікати з освоєнням коштів, які наразі надходять від Казначейської служби на закупівлю інсуліну.
Під час брифінгу він пояснив, що від самого початку планувалося, що забезпечення інсуліном лікарень з 1 квітня мало відійти до Національної служби охорони здоров’я. Потім це перенесли на 1 жовтня. Міністерство минулого тижня зробило розподіл, передало його в Казначейську службу і левову частку коштів уже перераховано на місця. МОЗ моніторитиме цю ситуацію, щоб не виникало проблем із забезпеченням інсуліном.
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