Раніше ніколи в Україні не було цільової субвенції на оплату праці лікарів-інтернів. Ці кошти йшли з бюджетів закладів охорони здоров’я в межах їхніх загальних видатків. Але цьогоріч Міністерство охорони здоров’я відпрацювало перехідний механізм фінансування, щоб підтримати молодих фахівців, оскільки в програмі медичних гарантій не було передбачено фінансування оплати праці лікарів-інтернів під час їх стажування у закладах комунальної власності. Про це під час онлайн брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.
За її словами, випускники медичних університетів можуть проходити стажування і в закладах недержавної форми власності. Єдина умова – ці заклади мають бути включені в перелік баз стажування інтернатури, тобто бути у відповідному наказі структурного підрозділу охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.
Загалом, уряд на цей рік виділив 103 мільйони гривень для зарплат інтернам першого, другого та третього року навчання.
Ірина Микичак каже, що по країні в цьому році на базах інтернатури стажується майже 15 тисяч випускників медичних університетів. Інтерни отримали статус лікаря і право надавати допомогу пацієнтам виключно під керівництвом лікуючих лікарів. Таким чином, бази стажування отримують додатковий кадровий ресурс, що особливо важливо в період епідемії коронавірусної інфекції.
«В Україні достатньо велика мережа вищих навчальних закладів, які випускають фахівців у сфері охорони здоров’я – 120 закладів вищої освіти і 100 комунальних медичних коледжів. У підпорядкуванні МОЗ перебуває лише 25 закладів, з них закладів вищої медичної освіти – 14, післядипломної освіти – 3, коледжів – 7. У підпорядкуванні МОН – 50 закладів, з них закладів вищої освіти – 46 і 4 коледжі. У підпорядкуванні інших установ перебуває 142 заклади освіти, що готують фахівців з охорони здоров’я. І МОЗ проаналізує, як відбувається навчання в усіх цих закладах», – зазначила заступниця міністра.
Вона додала, що МОЗ наразі працює з Національною службою здоров’я, щоб у новій програмі редакції медичних гарантій передбачалося фінансування праці інтернів, щоб для баз стажування було престижно, і лікарі, які супроводжують інтернів, були вмотивовані передавати свої знання.
Також за інформацією МОЗ, учора нарешті науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти повернуто право на професію, право лікувати людей – глава держави підписав відповідний закон. У міністерстві зауважують, що при плануванні реформи високопрофесійні науково-педагогічні працівники кафедр були позбавлені доступу до пацієнтів. Це виправлено і такі фахівці лікуватимуть пацієнтів, якщо в цьому буде потреба.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»