Міністерство охорони здоров'я України готує до впровадження проєкт, спрямований на зміцнення інфраструктури в сферах неонатології, педіатрії, акушерства та гінекології. Одним із його ключових напрямів стане модернізація Інституту педіатрії, акушерства і гінекології (ПАГ) - державної установи «Всеукраїнський центр материнства та дитинства Національної академії медичних наук України». Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

У межах підготовки до реалізації цієї ініціативи 20 червня в Міністерстві охорони здоров’я України відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи, присвячене функціонуванню та розвитку ПАГ.

До її складу увійшли представники МОЗ, Міністерства фінансів, НСЗУ, Національної академії медичних наук, провідних медичних установ і університетів, а також міжнародних організацій.

Заклад планують масштабно оновити, створивши на його базі сучасний центр для жінок і дітей. Це дозволить суттєво підвищити якість послуг і запровадити міждисциплінарний підхід до лікування, реабілітації та психосоціальної підтримки пацієнтів.

Проведення комплексної реконструкції передбачається у кілька етапів. Обсяг фінансування першої фази оцінюється в межах 60–100 мільйонів євро. Йдеться про розробку медичної концепції, архітектурного дизайну, а також залучення міжнародної експертизи.

Станом на сьогодні Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) вже виділено 200 тисяч євро на першочергові ремонтні роботи.

Для координації процесу модернізації створено стратегічну та технічну підгрупи. Вони відповідатимуть за розробку та затвердження стратегії трансформації закладу, підготовку проєктної пропозиції, узгодження рішень із партнерами та планування наступних етапів реалізації проєкту.

Оновлення ПАГ стане частиною системної трансформації мережі закладів охорони здоров’я в Україні. Йдеться не лише про модернізацію інфраструктури, а й про перехід до нової моделі надання допомоги - з фокусом на пацієнта, інтегрованість послуг і сучасні клінічні практики.