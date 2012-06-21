На третьому позачерговому засіданні Верховної Ради, яке відбулося 30 березня о 16.30, Голова ВР Дмитро Разумков вдруге виніс на голосування питання про призначення Сергія Марченка новим міністром фінансів та Максима Степанова – на посаду міністра охорони здоров’я.
Це стало необхідним після того, як цього ж дня Верховна Рада проголосувала за те, щоб дозволити залишити посади за власним бажанням Ігорю Уманському та Іллі Ємцю. Цього разу обидва голосування дали позитивний результат – рішення підтримали 256 та 246 народних обранців відповідно.
Отже, Мінфін і МОЗ нині мають нових очільників, які, одразу ж після голосування, склали та підписали присягу урядовця в сесійній залі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»