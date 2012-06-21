При Міністерстві охорони здоров’я створено медичну раду з найкращих фахівців у галузях інфекційних захворювань, кардіології та кардіохірургії, онкології, сімейної медицини, головних лікарів обласних і районних лікарень.
Рада опікуватиметься розробленням і внесенням міністру пропозицій щодо: реформування медичної системи; пріоритетів використання міжнародної технічної допомоги; впровадження чинних і нових технологій, які поліпшують лікування та визнані ефективнішими. Рада аналізуватиме наукові дослідження, аби було почуто наших науковців, які серед найкращих у світі. «Медичні реформи в напрямі створення ефективної системи охорони здоров’я можна робити лише з фахівцями галузі. Ми користуємося й порадами міжнародних експертів, але без думки українських лікарів не зможемо створити якісну систему надання медичних послуг», — прокоментував новацію під час традиційного онлайн-брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.