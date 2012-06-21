Під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції міністр охорони здоров’я Максим Степанов укотре закликав українців дотримуватися умов карантину й залишатися вдома на травневі свята.
Він повідомив про тривожну тенденцію: в умовах жорсткого карантину побільшало людей у парках, а в столиці навіть проходять мітинги, де люди можуть інфікуватися COVID-19.
«Я розумію: перебувати тривалий час на карантині дуже важко, але ніхто його й не продовжуватиме, якщо не буде підстав для цього. Для нас важливо, щоб люди припинили вмирати від коронавірусу. За кордоном країни запроваджували карантин, коли були тисячі хворих на COVID-19. Україна ж зробила це, коли хворих було четверо. І завдяки цьому вдається контролювати ситуацію з поширенням коронавірусу та уникнути піку захворюваності, медична система справляється з навантаженням», – наголосив міністр.
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