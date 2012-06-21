Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив, що Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко учора видав постанову щодо можливості та умов присутності вболівальників на стадіонах. Регламент був опрацьований разом з Українською асоціацією футболу та футбольними клубами.
«Можливе повернення вболівальників на трибуни за умови наповненості кожного сектору – не більше 25%, дотримання соціальної дистанції між вболівальниками, наявність у достатній кількості антисептиків на стадіонах, термоскринінг на вході. Сподіваюся, що вболівальники дотримуватимуться всіх рекомендацій МОЗ», – зазначив міністр.
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