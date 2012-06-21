Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я оприлюднить наказ, який дасть змогу використовувати препарати для лікування малярії, ревматоїдного артриту, ВІЛ-інфекції у випадках лікування коронавірусної хвороби. У наказі буде визначено дози препаратів та в яких клінічних випадках їх слід застосовувати. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, ці препарати мають доказову базу. І саме комбінацію цих препаратів у певних клінічних станах може бути допущено для лікування коронавірусної хвороби.
Віктор Ляшко також повідомив, що наразі найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зареєстровано в Києві – 27, і в Тернопільській області – 20. Понад 10 випадків – у Чернівецькій області та Івано-Франківській. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у віковій групі 50-59 років, великий діапазон – люди віком 30-69 років. Жінок серед тих, хто занедужав – 52%.
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