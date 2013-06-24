З 16 по 20 червня відбулися двосторонні скринінгові зустрічі з Європейською Комісією за Розділом 27 «Довкілля та зміна клімату», що належить до Кластера 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання». Від сектору охорони здоров’я до скринінгу доєдналися заступниця Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко та Руслан Коваль, в.о. Директора ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров’я України", які розповіли про регулювання біоцидів в українському законодавстві. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Нагадаємо, скринінг українського законодавства— це аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права Європейського Союзу в контексті рішення Європейської ради від 14 грудня 2023 року про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС та результатів домовленостей Президента України Володимира Зеленського із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сфера охорони здоров’я розглядається у 21 з 35 переговорних розділів, що є свідченням вагомого кроссекторального охоплення.

Протягом скринінгу за Розділом 27 «Довкілля та зміна клімату» представники МОЗ презентували:

національну правову базу щодо біоцидних продуктів, включно з Постановою КМУ № 863 про державну реєстрацію дезінфекційних засобів;

стан гармонізації з Регламентом (ЄС) № 528/2012 про надання на ринок та використання біоцидних продуктів;

структуру державного нагляду, процедури реєстрації, експертизи та затвердження дезінфекційних засобів в Україні;

проєкт Закону України «Про надання на ринок та використання біоцидних продуктів», який має забезпечити повну адаптацію до норм ЄС.

Окрему увагу було приділено інституційній спроможності: експертну оцінку реєстраційних матеріалів в Україні здійснюють шість акредитованих установ, відповідно до стандарту ISO/IEC 17025 — міжнародному стандарту, який встановлює загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

“Регулювання біоцидних продуктів напряму пов’язане з охороною здоров’я населення, захистом довкілля та доступом на ринок ЄС. Ми вже маємо базу, яка частково відповідає вимогам Європейського Союзу, — зараз наше завдання вийти на повну відповідність та створити прозору, сучасну систему реєстрації біоцидів. Наступні кроки: ухвалення рамкового закону про біоциди, розроблення підзаконних актів, модернізація Державного реєстру дезінфекційних засобів, навчання фахівців та співпраця з Європейським хімічним агентством (ECHA)”, - розповіла Марина Слободніченко, заступниця Міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

“Євроінтегруючись, важливо йти «єдиним голосом» із бізнесом. Тому вже сьогодні нам варто разом із представниками індустрії готуватися до змін — зокрема, до приведення реєстраційних досьє у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Під час скринінгу в Брюсселі ми запропонували періоди для виконання вимог ЄС: 2027 рік — для повної адаптації acquis ЄС, а також додаткові три роки для бізнесу — на практичне впровадження нових вимог”, - підсумував Руслан Коваль, в.о. Директора ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування Міністерства охорони здоров’я України".