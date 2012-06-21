На Донеччині виникла цікава ситуація у селищі міського типу Новгородське, яке у майбутньому може повернути собі стару назву Нью-Йорк. Сліди заснування населеного пункту на березі річки Кривий Торець варто пошукати у Залізній балці на місці козацького зимівника Кальміуської паланки Війська Запорізького Низового. А у 1892 році тут заснували колонію німці-переселенці, які й дали їй назву Нью-Йорк. 1938-го колишня колонія в донецькому степу отримала статус селища міського типу, але вже 1951-го представники радянської влади вирішили, що поєднання назв «селище Нью-Йорк Дзержинського району Сталінської області» має вигляд не зовсім гармонічний. Тому указом президії верховної ради УРСР населений пункт стали звати Новгородське. І ось недавно у селищі відбулися громадські слухання, під час яких місцеві жителі (нині їх тут понад 10 тисяч осіб) ухвалили звернення до Верховної Ради України із проханням повернути історичну назву Нью-Йорк. Таку ініціативу громадян уже підтримала селищна рада і голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Тепер люди з нетерпінням очікують на відповідне рішення на столичному рівні.
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