На Дніпропетровщині та Тернопільщині триває реалізація житлових програм Міністерства у справах ветеранів для ветеранів війни з інвалідністю I—II груп внаслідок війни та членів родин загиблих Захисників. Програми дають змогу одержати державну підтримку для придбання власного житла — квартири або будинку, які родини обирають самостійно відповідно до своїх потреб.

На Дніпропетровщині сертифікати на придбання житла отримали 18 ветеранів та батько загиблого Захисника. Сертифікати вручили перший заступник міністра у справах ветеранів Віктор Байдачний та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Після оформлення необхідних документів кошти перераховують безпосередньо продавцеві житла. Отримувачі можуть придбати помешкання в будь­якій області України — на первинному або вторинному ринку.

Загалом цього року на Дніпропетровщині житлові сертифікати отримають понад 80 ветеранів війни та членів родин загиблих Захисників. На це з державного бюджету спрямовано майже 214 млн грн.

На Тернопільщині сертифікати на придбання житла отримали 37 ветеранів війни та членів родин загиблих Захисників. Їх вручив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Загалом 2026 року державну підтримку на придбання житла в області передбачено для 39 людей цієї категорії. Для реалізації програми Тернопільщина отримала понад 100,4 млн грн.

2025 року на Тернопільщині житлові сертифікати отримали 45 родин на загальну суму 109,2 млн грн. На початок червня цього року 35 із них уже придбали власні оселі, ще 10 родин продовжують процедуру придбання житла.

Забезпечення житлом ветеранів і членів родин загиблих Захисників — один з головних напрямів державної ветеранської політики. Власне житло — це основа стабільності, безпеки та можливість упевненіше будувати майбутнє після служби, повідомляє Мінветеранів.