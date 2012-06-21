Кабінет Міністрів планує якомога швидше визначити конкретні механізми підтримки аграрних підприємств. Така фінансова допомога у проекті закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» перевищує 7 мільярдів гривень. Цю тему порушив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час наради, присвяченої розвитку АПК.
Глава уряду підкреслив, що є всі підстави сподіватися на ухвалення державного бюджету вже на початку грудня, а механізми реалізації бюджетних програм на наступний рік слід оголосити не пізніше середини грудня. «Аграріям потрібно розпланувати свої можливості, — сказав глава уряду. — З наступного року маємо вирішити три завдання: наситити ринок продукцією, зберегти експортний потенціал, допомогти фермерам. Бюджет плануємо затвердити вже 7 грудня, тож у нас буде ще три тижні на підготовку нормативної бази. Аграрії знатимуть свої можливості».
Учасники наради наголосили, що попередній обсяг бюджетних асигнувань, який спрямовуватимуть безпосередньо в сегмент фермерських господарств наступного року, становитиме не менш як мільярд гривень. Допомогу зможуть отримати фермери із земельним банком до 500 гектарів та виручкою до 10 мільйонів гривень. Пріоритетними проектами для надання фінансування стане виробництво плодово-ягідних культур, рослинництво (за винятком зернових і олійних культур), виноградарство, бджільництво, тваринництво (повний спектр), розведення риб та вироблення органічної продукції. Асигнування можуть надавати як на поповнення обігових коштів, так і на безпосереднє нарощування виробництва, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Згідно з планом уряду, бюджетна підтримка аграріїв становитиме наступного року загалом 7,3 мільярда гривень. Ключовими напрямами підтримки буде здешевлення кредитних ресурсів передусім тваринникам, які останніми роками зазнали значних втрат через епідемії та вирізання поголів’я, оформлення компенсацій зокрема під час закупівлі техніки вітчизняного виробництва племінних тварин, будівництва нових агрокомплексів. З-поміж інших видів допомоги — навчання, дорадчі послуги, яких, за оцінками USAID, потребують майже 45% невеликих господарств.
Здешевлення кредитних ресурсів відбуватиметься шляхом компенсації тіла кредиту для отримання ресурсу за привабливою відсотковою ставкою. Її може бути встановлено в діапазоні навіть до 1% за найзатребуванішими проектами.
Умови кредитування (розміри, строк і критерії для заявника) можуть бути предметом дискусій, але саму схему доступу до коштів буде спрощено до 4 кроків (заява на кредит, визначення можливостей для кредитування, перевірка заявника для унеможливлення зловживань, отримання кредиту). Такий механізм стане у пригоді тваринницьким господарствам.
«Наголошую, ми говоримо передусім про підтримку фермерів, тваринництва, малих господарств. У середині грудня всі порядки має бути опрацьовано. Уже в січні маємо розпочинати роботу з реальним сектором», — уточнив Володимир Гройсман.
Аграрний сектор визначено одним з локомотивів економіки. Тому питання ефективної державної підтримки агровиробництва — один із пріоритетів бюджетного процесу. Увагу зосереджують на підтримці малого й середнього підприємництва, бо вони здатні наповнити внутрішній ринок і посилити експортні можливості великих господарств. Згідно з офіційними даними, в Україні працюють понад 79 тисяч агропідприємств, з них 29 — великі холдинги, майже 8 тисяч — малі й середні. Решта — мікрогосподарства й невеликі сімейні ферми.